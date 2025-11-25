Louvre, arrestato il quarto ladro ma gioielli ancora introvabili

PARIGI, 25 NOV - Sono ormai tutti nelle mani della giustizia i quattro ladri che hanno messo a segno, lo scorso 19 ottobre, il clamoroso colpo al Louvre. Dei gioielli della corona francese, valutati 88 milioni di euro, non c'è invece ancora nessuna traccia. Secondo Le Parisien il quarto uomo, che si ritiene essere uno dei due che aspettava in scooter gli altri membri della banda, è stato preso dagli investigatori della squadra anti-gang della Direzione di Polizia Giudiziaria della Prefettura di Polizia di Parigi. E' accusato di "rapina organizzata" e "associazione a delinquere". L'individuo è già noto alla polizia e si ritiene sia collegato agli altri tre uomini già arrestati, tutti originari o residenti ad Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Oltre al quarto componente della banda, altre tre sono state arrestate a Mayenne. Si ritiene che facciano parte della sua cerchia.