Louvre, 9 arresti e 10 milioni di danni per una maxi-frode sui biglietti

PARIGI, 12 FEB - Nove persone sono state fermate due giorni fa con l'accusa di truffa ai danni del museo del Louvre e della reggia di Versailles. Lo ha reso noto la procura di Parigi, parlando di un danno "di oltre 10 milioni di euro" per le due istituzioni. Si tratterebbe di una vasta rete illegale che lucrava sui biglietti e sulle visite guidate. Fra i sospetti fermati martedì ci sono fra gli altri due dipendenti del Louvre, alcune guide turistiche e una persona "sospettata di essere l'organizzatore" della truffa.