Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Lotteria Italia: primo premio da 5 milioni venduto a Roma

AA

ROMA, 07 GEN - Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2025 va al biglietto con la serie T270462 venduto a Roma. Il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro va al tagliando Serie E 334755 venduto a Ciampino, Roma. Il terzo premio da 2 milioni di euro è stato vinto dal biglietto serie L 430243 venduto a Quattro Castella provincia di Reggio Emilia. Il quarto premio da 1,5 milioni di euro va al tagliando D 019458 venduto a Jerzu, provincia di Nuoro. Il quinto e ultimo premio di prima categoria da 1 milione di euro va al tagliando Q 331024 venduto a ad Albano Laziale, in provincia di Roma.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Lotteria ItaliaROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario