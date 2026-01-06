Lotteria Italia: primo premio da 5 milioni venduto a Roma

ROMA, 07 GEN - Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2025 va al biglietto con la serie T270462 venduto a Roma. Il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro va al tagliando Serie E 334755 venduto a Ciampino, Roma. Il terzo premio da 2 milioni di euro è stato vinto dal biglietto serie L 430243 venduto a Quattro Castella provincia di Reggio Emilia. Il quarto premio da 1,5 milioni di euro va al tagliando D 019458 venduto a Jerzu, provincia di Nuoro. Il quinto e ultimo premio di prima categoria da 1 milione di euro va al tagliando Q 331024 venduto a ad Albano Laziale, in provincia di Roma.