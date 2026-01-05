Lotteria Italia è 'boom', venduti 9,6 milioni di biglietti

ROMA, 05 GEN - E' partito il conto alla rovescia per la Lotteria Italia che si concluderà domani con l'estrazione dei biglietti vincenti trasmessa in tv su RAI 1. Anche quest'anno, la Lotteria Italia è stata protagonista nella popolarissima trasmissione Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino. Un abbinamento che ha funzionato molto bene. Erano infatti 15 anni che non si registrava un numero così elevato di biglietti venduti. Secondo i dati elaborati da Agimeg, quest'anno sono stati venduti circa 9,6 milioni di tagliandi. Un aumento importante che avrà ripercussioni positive anche sul numero dei premi. Nell'edizione 2024-2025, la vendita salì a ben 8,6 milioni e le categorie di premi diventarono 4. Lo scorso anno ci furono quindi 280 premi. Nell'edizione di quest'anno la vendita dei biglietti è aumentata del +10%. Sarà quindi molto probabile un ulteriore aumento dei premi totali. Secondo le stime di Agimeg, quest'anno potrebbero esserci almeno 300 premi oppure, ipotesi meno probabile, potrebbe aumentare la consistenza dei premi. In questa edizione è stato introdotto un Premio Speciale da 300.000 euro che verrà assegnato in forma anticipata rispetto all'estrazione finale, tramite una procedura specifica prevista dal regolamento. Il primo premio della prima categoria resta fissato in 5.000.000 di euro e i vincitori hanno 180 giorni di tempo dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale per richiedere la riscossione dei premi. Solitamente la scadenza è nella prima metà di luglio. Le vincite alla Lotteria Italia non sono soggette a tassazione. Sembra incredibile, ma a volte succede anche che qualcuno si dimentichi di riscuotere o che addirittura non si accorga di aver vinto. Dal 2002 non sono stati riscossi premi della Lotteria Italia per circa 32 milioni di euro.Il record negativo è detenuto dall'edizione del 2008 nella quale non venne ritirato il primo premio da 5 milioni di euro vinto a Roma. In quel caso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli decise di assegnare due primi premi da 5 milioni nell'edizione successiva. Si trattò dell'unico caso nella storia della Lotteria, di due primi premi assegnati. Per quanto riguarda la geografia delle vincite, Lazio, Lombardia e Campania sono le regioni più fortunate. Nel terzo millennio mai vinti premi di prima categoria in ben 5 regioni. Dal 2000 sono stati assegnati 26 primi premi alla Lotteria Italia e c'è una regione che si è distinta tra tutte. Si tratta del Lazio dove, segnala l'Agimeg, sono stati vinti ben 8 primi premi. Al secondo posto la Lombardia con 5 primi premi. Sul terzo gradino del podio la Campania con 4 primi premi. Seguono Emilia Romagna e Veneto con 2 primi premi a testa. Con un solo primo premio vinto ciascuna, invece, le Marche, il Piemonte, la Liguria, il Friuli Venezia Giulia e la Sicilia. Sono 10 le regioni ancora a secco di primi premi e precisamente: Valle d'Aosta, Toscana, Basilicata, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Puglia, Umbria, Molise, Calabria e Sardegna. Roma domina anche la classifica dei premi di prima categoria, quelli più ricchi, della Lotteria Italia, nelle edizioni del terzo millennio. Nella capitale sono stati infatti vinti ben 26 premi della categoria più alta. Al secondo posto, ma molto staccata, c'è invece Milano, con 10 premi. Sul terzo gradino del podio, troviamo Napoli e Torino, entrambe con 7 premi di prima categoria vinti. In totale, nelle 26 edizioni della Lotteria Italia del terzo millennio, son stati assegnati 138 premi di prima categoria, per un totale di circa 265 milioni di euro. Da notare che nessun premio, tra quelli più ricchi, è mai stato vinto, ricorda Agimeg, in Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Molise, Basilicata e Sardegna.