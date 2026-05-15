L'orso sull'Altopiano di Asiago è un maschio di due anni

VENEZIA, 15 MAG - L'orso di passaggio sull'Altopiano di Asiago che la Polizia provinciale di Vicenza sta monitorando è un giovane maschio di circa due anni in fase di dispersione. Proviene dall'area di Trento e si sta muovendo progressivamente verso est. Il percorso è tracciato da circa trenta giorni, quando l'animale è stato registrato a Becco di Filadonna, a Folgaria. Poi l'arrivo sull'Altopiano. L'orso viene monitorato in collaborazione col mondo venatorio, inquadrato e visto quasi ogni notte grazie alle fototrappole comunemente utilizzate per il controllo dei cinghiali. Dalle analisi su un escremento, è possibile rilevare che finora l'orso si sta cibando esclusivamente di vegetali. Ora il campione sarà sottoposto a specifiche analisi genetiche per riuscire ad assegnare un nome all'esemplare. Per ora comunque l'animale non ha un comportamento problematico: oltre a nutrirsi di vegetali, non si avvicina mai alle abitazioni e nessun cittadino lo ha mai visto direttamente. "Di fronte al transito di questi esemplari è fondamentale ribadire un principio di rispetto per la fauna: quanto più l'uomo sta lontano, tanto meglio è per l'orso e per gli animali selvatici in generale - sottolinea il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin -. Mantenere la giusta distanza e non interferire con i loro habitat è il modo più corretto e sicuro per tutelare sia la nostra comunità sia la stessa fauna selvatica".