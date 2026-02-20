L'Onu lancia una commissione sul "controllo umano" dell'IA

NUOVA DELHI, 20 FEB - Il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres ha chiesto "meno clamore e meno paura" intorno all'intelligenza artificiale e ha annunciato la creazione di una commissione ONU per esaminare il "controllo umano" di questa tecnologia. "La scienza informa - ha dichiarato Guterres al World AI Summit - ma gli esseri umani decidono. Il nostro obiettivo è rendere il controllo umano una realtà tecnica, non uno slogan". Guterres ha anche chiesto "meno clamore, meno paura, più fatti e prove" sull'argomento.