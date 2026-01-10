Londra stanza 230 milioni in vista della forza multilaterale in Ucraina

(ANSA-AFP) - LONDRA, 10 GEN - Il Regno Unito mobiliterà 200 milioni di sterline (230 milioni di euro) per preparare il suo esercito in vista di un futuro dispiegamento di una forza multinazionale in Ucraina, in caso di cessate il fuoco con la Russia: lo ha annunciato venerdì il ministero della Difesa. Questo finanziamento, prelevato dal bilancio militare del 2026, consentirà "di fornire nuovi veicoli, sistemi di comunicazione e capacità di protezione contro i droni, garantendo così che le truppe britanniche siano pronte per essere dispiegate", precisa il comunicato del Ministero della Difesa. La produzione dei droni intercettori Octopus inizierà questo mese nel Regno Unito "al fine di rafforzare la difesa aerea dell'Ucraina", precisa il comunicato. Il ministro della Difesa britannico John Healey era venerdì a Kiev, dove doveva incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'annuncio fa seguito alla dichiarazione d'intenti firmata martedì dal Regno Unito e dalla Francia, in cui i due paesi si dicono pronti a schierare soldati per mantenere la pace in caso di cessate il fuoco. Il primo ministro Keir Starmer ha promesso di fornire "il prima possibile" i dettagli di questa dichiarazione d'intenti e ha assicurato che il Parlamento dovrà pronunciarsi su qualsiasi invio di truppe in Ucraina. Il governo laburista di Keir Starmer ha ribadito la sua volontà di sostenere gli investimenti nella difesa dopo che la stampa ha riportato la notizia di un buco di 28 miliardi di sterline (32 miliardi di euro) nel bilancio della difesa. (ANSA-AFP).