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Italia e Estero

Londra sospende la restituzione delle isole Chagos, 'manca il sostegno Usa'

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(ANSA-AFP) - LONDRA, 11 APR - Il Regno Unito sospenderà il piano per la restituzione delle isole Chagos a Mauritius per la mancanza di sostegno da parte del presidente degli Stati Uniti. L'ha annunciato Downing Street. "Continuiamo a credere che questo accordo sia il modo migliore per proteggere il futuro a lungo termine della base militare (anglo-americana) di Diego Garcia, ma abbiamo sempre detto che saremmo andati avanti solo con il sostegno degli Stati Uniti", ha affermato un portavoce del premier Keir Starmer, aggiungendo che le discussioni con gli Usa sono in corso. Il disegno di legge per la restituzione era in scadenza in Parlamento. (ANSA-AFP).

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