Londra, 'sicurezza di Hormuz una priorità, si valutano opzioni'

BRUXELLES, 15 MAR - Il governo britannico è in contatto con gli alleati, compresi gli Stati Uniti, per valutare come garantire la sicurezza dello Stretto di Hormuz che resta una "priorità". Lo ha detto il ministro dell'Energia del Regno Unito, Ed Miliband, ai microfoni della Bbc, spiegando che Londra sta esaminando "tutte le opzioni possibili" per contribuire alla riapertura della rotta marittima, senza tuttavia fornire dettagli operativi. Miliband ha definito "fondamentale" la riapertura dello stretto e ha sottolineato l'urgenza di ridurre le tensioni in Medio Oriente. "Il piano ora deve essere una de-escalation del conflitto", ha sottolineato il ministro.