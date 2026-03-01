Giornale di Brescia
Londra, 'negli attacchi iraniani anche due missili in direzione di Cipro'

BRUXELLES, 01 MAR - Negli attacchi iraniani di ieri, due missili di Teheran sarebbero stati lanciati in direzione di Cipro. È quanto ha rivelato il segretario alla Difesa britannico John Healey parlando a Sky News. "Siamo abbastanza sicuri che non fossero diretti alle nostre basi", spiega Healey, che sottolinea però come "ciò dimostri quanto indiscriminata" sia la rappresaglia iraniana. Nell'isola di Cipro sono di stanza le truppe britanniche. Cipro, inoltre, è presidente di turno del semestre europeo.

