Londra, 'missili iraniani su Diego Garcia, minaccia a interessi britannici'

ROMA, 21 MAR - Il Ministero della Difesa britannico ha criticato gli attacchi iraniani definendoli "una minaccia per gli interessi britannici" dopo le notizie relative al lancio di due missili balistici contro la base militare anglo-americana di Diego Garcia. Lo riporta SkyNews citando il portavoce del Ministero: "Gli attacchi sconsiderati dell'Iran, che si abbattono su tutta la regione e tengono in ostaggio lo Stretto di Hormuz, rappresentano una minaccia per gli interessi britannici e per gli alleati della Gran Bretagna." "I jet della Raf e altri mezzi militari britannici continuano a difendere il nostro personale e le nostre truppe nella regione", ha proseguito la Difesa Gb sottolineando che "questo governo ha concesso agli Stati Uniti il ;;permesso di utilizzare le basi britanniche per operazioni difensive specifiche e limitate." Secondo quanto appreso da Sky News, i missili sono stati lanciati contro Diego Garcia prima dell'aggiornamento fornito ieri dal governo britannico sull'utilizzo delle sue basi da parte degli Stati Uniti.