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Londra, 'la sovranità sulle Falkland è nostra'

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LONDRA, 24 APR - "La sovranità sulle isole Falkland" resta "al Regno Unito" e "l'autodeterminazione è cruciale". Così un portavoce di Downing Street, interpellato sulle indiscrezioni diffuse da Reuters, secondo le quali l'amministrazione Usa del presidente Donald Trump potrebbe cambiare posizione sulle Falkland/Malvinas a vantaggio delle rivendicazioni dell'Argentina nell'ambito d'ipotetiche iniziative punitive contro gli alleati Nato che si sono rifiutati di partecipare direttamente alla guerra all'Iran.

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