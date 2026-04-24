Londra, 'la sovranità sulle Falkland è nostra'

LONDRA, 24 APR - "La sovranità sulle isole Falkland" resta "al Regno Unito" e "l'autodeterminazione è cruciale". Così un portavoce di Downing Street, interpellato sulle indiscrezioni diffuse da Reuters, secondo le quali l'amministrazione Usa del presidente Donald Trump potrebbe cambiare posizione sulle Falkland/Malvinas a vantaggio delle rivendicazioni dell'Argentina nell'ambito d'ipotetiche iniziative punitive contro gli alleati Nato che si sono rifiutati di partecipare direttamente alla guerra all'Iran.