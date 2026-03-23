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Londra convoca ambasciatore Iran, 'basta destabilizzazione Gb'

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LONDRA, 23 MAR - Il governo britannico di Keir Starmer ha convocato al Foreign Office l'ambasciatore dell'Iran a Londra per elevare una protesta formale contro "le attività destabilizzanti" e di spionaggio attribuite a Teheran nel Regno Unito. La convocazione segue il recente arresto di un cittadino iraniano accusato di tentata intrusione assieme a una donna nella base navale di Faslane, dove sono di stanza i sottomarini nucleari della Royal Navy. Mentre non riguarda l'incendio a Londra di 4 ambulanze appartenenti a un'organizzazione ebraica, la cui rivendicazione da parte di una sedicente sigla pro-Iran non è stata peraltro finora confermata.

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