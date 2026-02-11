Londra 'condanna con forza' la stretta di Netanyahu sulla Cisgiordania

LONDRA, 11 FEB - Il Regno Unito "condanna con forza" le ultime misure annunciate dal governo d'Israele per rafforzare la stretta sui territori occupati della Cisgiordania palestinese. Lo si legge in un dichiarazione pubblicata sul sito del governo di Keir Starmer. "Ogni tentativo unilaterale di alterare la geografia o la demografia della Palestina è totalmente inaccettabile e sarebbe in contrasto con il diritto internazionale", denuncia Londra, che nei mesi scorsi si è unita di fronte all'Onu con altri Paesi occidentali al novero di nazioni che riconoscono formalmente lo Stato palestinese.