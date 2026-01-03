Londra, 'blitz contro l'Isis in Siria condotto insieme ai francesi'

ROMA, 04 GEN - Le forze aeree britanniche e francesi hanno condotto un'operazione congiunta in tarda serata bombardando un deposito di armi sotterraneo utilizzato dallo Stato islamico in Siria. Lo ha reso noto il ministero della Difesa britannico su X. "I nostri aerei hanno utilizzato bombe Paveway IV per colpire diversi tunnel di accesso alla struttura - ha affermato il ministero britannico -. La Raf si è unita con gli aerei francesi nell'attacco congiunto sulla struttura sotterranea. Secondo le prime indicazioni l'obiettivo è stato colpito con successo".