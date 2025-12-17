Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Lollobrigida, su Mercosur l'unica cosa che chiediamo è la reciprocità

AA

ROMA, 17 DIC - "Sul Mercosur lo dico chiaro, l'unica cosa che noi abbiamo chiesto è che ci siano regole di reciprocità. È ovvio il Mercosur è un'opportunità, ci mancherebbe altro". Lo ha detto oggi a Milano, il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida intervendo alla Conferenza dell'Export e dell'internazionalizzazione delle imprese. "Quando l'Italia - ha aggiunto il ministro - si muove a sistema, quando l'Italia si muove insieme, non ce n'è per nessuno, perché siamo empatici, siamo capaci di dialogare con tutti. Il lavoro comune del sistema Italia sulla candidatura a patrimonio dell'Unesco della cucina italiana è una dimostrazione. Ho consegnato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella il simbolo della candidatura, perché questa vittoria non è una vittoria di parte, è una vittoria di tutti. Così come deve essere sempre una vittoria di tutti ogni risultato delle cose che uniscono questo popolo, di cose che dividono ne abbiamo tante e ne discutiamo tutti i giorni sui giornali delle trasmissioni televisive. Parliamo e festeggiamo ogni tanto la consapevolezza che la nostra bella Italia può non essere prima, ma non è seconda davvero a nessuno".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario