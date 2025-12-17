Lollobrigida, su Mercosur l'unica cosa che chiediamo è la reciprocità

ROMA, 17 DIC - "Sul Mercosur lo dico chiaro, l'unica cosa che noi abbiamo chiesto è che ci siano regole di reciprocità. È ovvio il Mercosur è un'opportunità, ci mancherebbe altro". Lo ha detto oggi a Milano, il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida intervendo alla Conferenza dell'Export e dell'internazionalizzazione delle imprese. "Quando l'Italia - ha aggiunto il ministro - si muove a sistema, quando l'Italia si muove insieme, non ce n'è per nessuno, perché siamo empatici, siamo capaci di dialogare con tutti. Il lavoro comune del sistema Italia sulla candidatura a patrimonio dell'Unesco della cucina italiana è una dimostrazione. Ho consegnato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella il simbolo della candidatura, perché questa vittoria non è una vittoria di parte, è una vittoria di tutti. Così come deve essere sempre una vittoria di tutti ogni risultato delle cose che uniscono questo popolo, di cose che dividono ne abbiamo tante e ne discutiamo tutti i giorni sui giornali delle trasmissioni televisive. Parliamo e festeggiamo ogni tanto la consapevolezza che la nostra bella Italia può non essere prima, ma non è seconda davvero a nessuno".