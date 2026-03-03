Giornale di Brescia
Lollobrigida 'mamma d'oro? Non mi ha dato fastidio, spero di essere un esempio'

ROMA, 03 MAR - "Io mamma d'oro a Sanremo? Non mi ha dato fastidio, è stato un gioco di parole. Anzi io mi sarei definita mamma bis d'oro, perché ne ho vinte due di medaglie. Il percorso che ho fatto l'ho fatto proprio con questa intenzione, non sono stata la prima ad avere questo coraggio e spero vivamente di essere stata d'esempio per compagne e federazione. Posso solo essere orgogliosa". Così Francesca Lollobrigida, due medaglie d'oro nel pattinaggio di velocità alle Olimpiadi di Milano Cortina, a margine dell'incontro in corso a Roma dal titolo "1946-2026 Voto alle donne. La democrazia Italiana compie ottant'anni". "Essere arrivata al cuore degli italiani è una cosa che mi porterò con me. Va oltre le medaglie, gli italiani hanno riconosciuto la mia storia. Perché se io posso essere qui lo devo anche alle donne", conclude.

Argomenti
ROMA

