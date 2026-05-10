Lollobrigida, al ministero della cultura normali avvicendamenti

ROMA, 10 MAG - "Il ministro Giuli ha ritenuto, come è d'altronde suo diritto, modificare l'assetto della sua segreteria. Non è né la prima volta che accade in questo come nei governi che ci hanno preceduto. Il gabinetto deve corrispondere alle esigenze funzionali, almeno per alcuni ruoli direttamente dipendenti dal ministro, a un rapporto di totale sintonia. Anche per questo la legge consente modifiche basate esclusivamente sul rapporto fiduciario nell'incarico specifico. Sono certo che il collega Giuli saprà individuare le persone più idonee a ricoprire i ruoli in linea con il presupposto fiduciario, oltre che di competenza, che è proprio, lo sottolineo, degli uffici di diretta collaborazione". Lo afferma in una nota il ministro Francesco Lollobrigida, capodelegazione di Fratelli d'Italia al governo. Per quanto riguarda Emanuele Merlino ed Elena Proietti, aggiunge Lollobrigida, "ritengo sapranno essere utili in altri ruoli nell'ambito istituzionale poiché la loro esperienza e capacità è, per quanto mi riguarda, indiscussa",