Logista, mercato illecito prodotti da fumo vale 4,8% del mercato totale

ROMA, 14 APR - Nel 2025 il valore del mercato illecito di prodotti da fumo e da inalazione è di circa 1,2 miliardi di euro, pari al 4,8% del mercato totale. Le perdite dirette per il Paese ammontano a 690 milioni di euro, con un potenziale impatto occupazione per 5.900 posti di lavoro e una perdita in termini di fatturato pari a 630 milioni di euro. Sono i dati che emergono dall'indagine sul fenomeno dell'illegalità sui prodotti da fumo e non da fumo realizzato da Logista e Ipsos, in cui è descritto come, nonostante e la crescita del ricorso ai canali non ufficiali, il mercato illecito resta in linea con i dati del 2024, "grazie anche - spiega Logista - al parziale rientro del mercato delle sigarette elettroniche nel perimetro della legalità". Anche nelle modalità di acquisto si confermano le tendenze degli anni precedenti. Per il tabacco tradizionale circa due terzi delle vendite non ufficiali passano attraverso canali fisici, mentre nel caso delle sigarette elettroniche l'illegalità corre soprattutto online, da cui proviene circa il 61% degli acquisti illeciti. La ricerca, inoltre, stima che solo gli aumenti per il tabacco tradizionale previsti dalla Direttiva Ue sulle accise sul tabacco potrebbero portare a perdite erariali per lo Stato pari a oltre 1 miliardo di euro e un potenziale impatto occupazionale complessivo che aumenterebbe a 6.400 posti di lavoro. Nonostante gli aumenti previsti, la ricerca mostra che un intervistato su 10 ricorrerebbe all'acquisto di prodotti da fumo e non da fumo attraverso i canali non ufficiali.