Locatelli, la vela strumento prezioso anche come terapia complementare

ROMA, 18 MAG - "Oggi ho partecipato all'evento di chiusura di 'Velando', progetto realizzato dal ministero per le Disabilità in collaborazione con la Lega Navale Italiana e la Federazione Italiana Vela. Al progetto hanno partecipato numerose associazioni che, attraverso la vela, hanno potuto promuovere l'autonomia, le relazioni e la valorizzazione delle capacità di ogni persona". Lo scrive la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli in un post su Facebook. "La vela - aggiunge - è uno strumento prezioso anche come terapia complementare, in grado di stimolare talenti, competenze e fiducia, coinvolgendo persone con disabilità motorie, cognitive, sensoriali e complesse, ma anche persone con malattie degenerative, rare o oncologiche. Velando è stato un percorso di crescita personale e relazionale per tutti: partecipanti, istruttori, tecnici, volontari e famiglie. Un'esperienza che ha permesso di superare barriere culturali e mentali, costruendo occasioni vere di condivisione e inclusione. Grazie alla Lega Navale Italiana, alla Federazione Italiana Vela, ai partner, ai volontari, alle famiglie e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto. Solo lavorando insieme - conclude - possiamo creare sempre più opportunità per le persone".