Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Locatelli, 'la sfida adesso è il fondo unico per il progetto di vita'

AA

ROMA, 25 FEB - "Oggi, a Torino, abbiamo raccontato l'eccellenza del nostro Paese e le buone prassi sull'autismo e i disturbi del neurosviluppo che fanno la differenza nei percorsi di vita delle persone. È la terza volta in questi tre anni che ci troviamo insieme per parlare di autismo e lo facciamo a partire dai temi sanitari, ma coniugati al tempo di vita e sociale delle persone con un disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie. Di anno in anno le testimonianze, i racconti, le storie di vita, i progetti crescono, aumentano, si moltiplicano e coinvolgono sempre più persone, sempre più realtà". Così il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, nel suo intervento conclusivo al convegno "Autismo e disturbi del neurosviluppo", promosso dal ministero, che si è svolto all'Heritage Hub a Torino. "È stato un momento di confronto fondamentale che ci indica ancora una volta la strada da seguire per il futuro: lavorare insieme, fare rete per essere più forti e far crescere tutto il Paese - ha sottolineato -. Ogni persona ha diritto a un suo cammino, a un suo Progetto di vita, e la riforma sulla disabilità è soprattutto il punto di partenza di questo grande cambiamento che stiamo attuando. Nessuno può chiamarsi fuori. Ogni persona può e deve fare la sua parte". "Il mio desiderio e la sfida per il futuro - ha concluso Locatelli - è arrivare al Fondo unico per gestire i Progetti di vita. Dobbiamo cercare di semplificare il percorso affinché poi il lavoro di messa a disposizione di servizi, misure e risorse sia il più semplice possibile".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario