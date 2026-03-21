Locatelli, la Giornata mondiale della sindrome di Down un momento importante

ROMA, 21 MAR - "Oggi, 21 marzo, è la Giornata mondiale della sindrome di Down. Un momento importante per riconoscere e valorizzare le capacità di ogni persona, superando stereotipi, osservando il talento e le competenze di ognuno, offrendo opportunità e investendo sulle potenzialità di tutti, senza fermarsi ai limiti. Le persone con sindrome di Down sono libere di decidere della propria vita, di fare scelte, hanno desideri e provano emozioni che devono essere rispettate. Dobbiamo continuare a lavorare insieme per promuovere il diritto di tutti ad essere pienamente cittadini del nostro Paese, dal punto di vista civile, sociale, politico, formativo, culturale, lavorativo, sportivo, relazionale". Lo afferma la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli in un post su Facebook.