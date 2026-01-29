Locatelli 'investire sulle associazioni per non lasciare indietro nessuno'

OSIMO, 29 GEN - "Il punto di forza delle politiche sulla disabilità è investire sulle associazioni e sul mondo del terzo settore, perché se crescono loro cresce tutto il Paese e lo facciamo davvero senza lasciare indietro nessuno": lo ha detto la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, intervenendo oggi a Osimo (Ancona) all'inaugurazione di Frolla land, nuovo spazio della cooperativa sociale Frolla, realtà marchigiana diventata negli anni un modello riconosciuto a livello nazionale e internazionale. "Frolla è una realtà straordinaria - ha sottolineato la ministra - cresciuta grazie a un progetto in cui i lavoratori sono veri protagonisti e professionisti. Qui ci sono prodotti buoni, persone buone ed è un posto straordinario". Locatelli ha ribadito l'importanza di valorizzare esperienze come Frolla, "che hanno viaggiato con noi non solo in Italia ma anche nel mondo", ricordando l'impegno del ministero nel portare le buone pratiche del terzo settore "in contesti nazionali e internazionali, come è avvenuto anche in occasione del G7, il primo nella storia dedicato a questi temi". Sul disegno di legge sui caregiver, la ministra ha spiegato che l'iter parlamentare è in avvio: "Abbiamo chiesto una procedura d'urgenza perché serve una risposta veloce e immediata dopo tanti anni. In passato si sono susseguite oltre 31 proposte che non hanno mai visto la luce: ora vogliamo dare finalmente una risposta concreta alle famiglie". Locatelli ha aggiunto che le osservazioni delle associazioni saranno oggetto di attenzione durante l'esame del provvedimento. Quanto al sostegno economico al terzo settore, la ministra ha annunciato la recente pre-informativa di un bando da 380 milioni di euro: "Si rivolge proprio agli enti del terzo settore, che dovranno essere capofila dei progetti. È una grande opportunità per sviluppare le dimensioni lavorativa, abitativa e ricreativa del progetto di vita delle persone". Le risorse, ha spiegato, potranno essere utilizzate anche "per ristrutturare o acquistare immobili, dotarsi di attrezzature e mezzi di trasporto, fare formazione e dare spazio a nuovi progetti". "Esperienze come Frolla - ha concluso - dimostrano che investire sulle associazioni significa costruire una società migliore, più giusta e più forte".