Locatelli, investire su valore ogni persona per crescita Paese

ROMA, 30 NOV - In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, che si celebra il 3 dicembre, la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli annuncia diverse iniziative di sensibilizzazione sulla promozione dei diritti e la valorizzazione delle Persone. "Il 3 dicembre - spiega in una nota - si riunirà l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (OND) per la presentazione del Nuovo Piano di Azione Nazionale per la promozione dei diritti delle Persone con disabilità presso il Cortile d'Onore di Palazzo Chigi, dove nel corso dell'evento saranno coinvolte anche alcune associazioni in particolare sul tema dello sport e del lavoro. Nei giorni precedenti e seguenti alla giornata del 3 dicembre sarà diffuso lo spot istituzionale sulle Rai e Mediaset, negli aeroporti, nelle sale 'Amiche' di Enac, sui treni, sulle navi Costa crociere e MSC crociere, sui traghetti della linea Grimaldi, nei Notorious Cinemas, in 2000 sale cinematografiche grazie all'Associazione nazionale esercenti cinema, e sui mezzi pubblici di alcune grandi città. In tutti i voli nazionali e internazionali di ITA AIRWAYS, in partenza dall'Italia, sarà pronunciato un messaggio per sottolineare l'importanza della giornata. È stata inoltre attivata una collaborazione con la Figc, le Leghe di serie A, B e Lega Pro, e la Divisione Femminile, infatti, nel prossimo fine settimana nel pre partita scenderanno in campo gli atleti della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale e indosseranno la maglia #ioValgo, dedicata alla Giornata internazionale dei diritti delle Persone con disabilità". "Questa giornata sarà l'occasione per ribadire con forza la nuova prospettiva - conclude Locatelli -, in ogni ambito della vita quotidiana dobbiamo investire sui talenti e sulle potenzialità delle Persone, senza lasciare indietro nessuno per far crescere più forti le nostre comunità e il nostro Paese".

  3. Ricarica la pagina se necessario