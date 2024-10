Locatelli, insieme per dare risposte alle persone

PERUGIA, 15 OTT - "Siamo qui insieme per dare risposte concrete alle persone e ai loro bisogni. Uniti si può fare di più e meglio": così la ministra per le disabilità, Alessandra Locatelli, in un post su Facebook nella seconda giornata del G7 Inclusione e Disabilità, che si svolge al Castello di Solfagnano, a Perugia. Ad aprire la giornata sono stati Nada Al-Nashif, vice alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Vincenzo Falabella, presidente di Fish, Nazzaro Pagano, presidente di Fand e Serafino Corti, coordinatore del comitato tecnico scientifico dell'osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. A loro sono andati i ringraziamenti della ministra Locatelli.