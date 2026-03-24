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Locatelli, inaugurata a Londra la mostra sulla Carta di Solfagnana

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ROMA, 24 MAR - È stata inaugurata oggi all'Ambasciata d'Italia a Londra la mostra itinerante Inclusion and Disability: The Solfagnano Charter "Nothing about us, without us", ispirata dal documento finale del primo G7 Inclusione e Disabilità del 2024, voluto dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. Il progetto, che toccherà nel corso dell'anno i Paesi G7, ha l'obiettivo di illustrare l'attuazione degli impegni sottoscritti attraverso dei pannelli che descrivono con fumetti e frasi realizzati da giovani le otto priorità della Carta. La mostra, con testi semplificati e di facile lettura, è accessibile anche alle persone con disabilità visiva attraverso i QR Code. "Dopo Ginevra - spiega Locatelli - la mostra arriva a Londra con l'obiettivo di accrescere la consapevolezza di tutti sui temi dell'inclusione e della valorizzazione di ogni Persona, a partire dai principi e dalle otto priorità della Carta di Solfagnano per costruire insieme comunità sempre più attente, inclusive e rispondenti ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie". A margine dell'inaugurazione, alla quale ha partecipato il ministro di Stato per la Sicurezza Sociale e la Disabilità Stephen Timms, la ministra Locatelli ha partecipato alla cerimonia di conferimento dell'Ordine della Stella d'Italia alla Console onoraria a Peterborough Carmela Cocozza, per il suo impegno e la sua dedizione a favore della comunità italiana, anche insegnando conversazione inglese a bambini italiani con disabilità, e incontrato i rappresentanti della collettività italiana. Il momento di confronto è stato organizzato dal Consolato Generale d'Italia a Londra.

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