Locatelli, 'da Trento un modello anche per il resto del Paese'

TRENTO, 17 APR - "Un'inaugurazione importante, penso un punto di riferimento per il territorio di Trento, ma credo che possa diventare davvero un punto di riferimento strategico e un modello d'azione anche per tutto il resto del Paese. Il Trentino è un territorio straordinario dove sicuramente sia l'azione istituzionale sia l'azione del terzo settore sono preziose e devono continuare a lavorare insieme e anche lavorare insieme ancora di più per dare risposte mirate ai cittadini e alle famiglie, insomma per anche spingere questa riforma che stiamo portando avanti perché è un territorio così importante che può anche scambiare buone pratiche su questo". Lo ha detto la ministra per la disabilità, Alessandra Locatelli, intervenuta a Trento in occasione dell'inaugurazione della Fondazione Scuola e Ricerca-Dario Ianes, che la collaborazione tra scuola, ricerca e territorio sui temi dell'inclusione, del successo formativo, dell'efficacia didattica, del benessere psicofisico e dell'innovazione. "Vediamo crescere sempre più il quadro di complessità nelle nostre scuole, ma serve lavorare in rete con il tessuto sociale per trovare insieme delle risposte", ha aggiunto l'assessora provinciale all'istruzione, Francesca Gerosa. "Il Trentino deve avere come obiettivo quello di essere modello su temi quali inclusione, scuola e ricerca , abbiamo investito sui territori dove si sono svolte le Paralimpiadi e questo è un esempio per la nostra Autonomia da portare nei Ministeri competenti, Trentino deve saper avere una marcia in più su queste tematiche", ha aggiunto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.