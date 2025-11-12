Locatelli, 'avanti con il riconoscimento caregiver familiare'

ROMA, 12 NOV - Si è riunito oggi nella Sala monumentale della Presidenza del Consiglio dei ministri il "Tavolo tecnico per l'analisi e la definizione di elementi utili per una legge statale sui caregiver familiari". Lo fa sapere, in una nota, la ministra alle Disabilità Alessandra Locatelli spiegando di aver presentato il disegno di legge per il riconoscimento del caregiver familiare al Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri. Locatelli è intervenuta alla riunione "per un saluto e un ringraziamento al tavolo di lavoro" ricordando anche tutti coloro che nel corso del tempo hanno presentato proposte di legge sul tema. "Dopo tanti anni - ha spiegato Locatelli - finalmente si è arrivati a un punto di caduta condiviso che dà una risposta a partire dal caregiver familiare convivente prevalente, ma che raggiunge anche tutte le altre figure coinvolte, a tutele differenziate. Dopo l'approvazione della legge di bilancio il disegno di legge sarà portato al Consiglio dei ministri e inizierà l'iter parlamentare".