Locatelli all'Onu per la conferenza mondiale sulla disabilità

ROMA, 11 GIU - "Stanno arrivando a New York in queste ore le diverse associazioni che ho invitato a prender parte all'evento organizzato dal ministero per le disabilità dell'Italia e che è co-sponsorizzato dagli Stati Uniti, dalla Spagna e dal Ghana". Lo scrive su Facebook la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, annunciando il suo intervento, in occasione della 17/ma conferenza degli Stati Parte della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità alla sede Onu di New York. L'evento si svolgerà fino al 13 giugno.