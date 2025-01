Locatelli all'ANSA, grazie per nuovo portale 'Responsabilmente'

ROMA, 09 GEN - "Vi ringrazio e mi complimento per questo nuovo portale, anche il nome è bello e importante. E' un bel segnale". Così al Forum ANSA la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli in occasione del lancio del nuovo portale ANSA, 'Responsabilmente' dedicato al settore "un tema sentito, che ha bisogno di avere il suo spazio", ha detto il direttore dell'ANSA, Luigi Contu.