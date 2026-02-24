Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Locatelli a Ginevra parla di dialogo, diritti umani e dignità

AA

ROMA, 24 FEB - "L'Italia torna in questo Consiglio con la ferma convinzione di poter essere un punto di riferimento e un centro di dialogo, cooperazione e azione concreta, offrendo la propria esperienza e visione globale. Deve essere la pace a guidare e ispirare i popoli e non l'odio. L'Italia ribadisce il suo impegno per l'eliminazione della pena di morte e con convinzione pone al primo posto il rispetto e la dignità della vita di ogni persona a partire dalle donne, dai bambini, dagli anziani e dalle Persone con disabilità". Lo ha detto la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli intervenuta oggi al segmento di Alto Livello della 61ma Sessione del Consiglio Diritti Umani a Ginevra. "La protezione dei bambini e dei giovani, soprattutto nei conflitti, nelle crisi umanitarie e nelle emergenze, è un imperativo morale e dobbiamo unire le forze per tutelarli e proteggerli sempre - ha aggiunto -. In qualità di ministro per le Disabilità, desidero ribadire l'impegno dell'Italia a garantire il diritto di ogni persona alla piena partecipazione alla vita lavorativa, sociale, ricreativa, culturale, sportiva e politica. Ciò è in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che quest'anno celebra il suo 20° anniversario, e con l'importante riforma sulla disabilità che stiamo attuando in Italia, e che pone le persone al centro delle politiche e cambia prospettiva: per vedere il potenziale di ogni persona e non i suoi limiti". "Si sono appena concluse le Olimpiadi di Milano Cortina e a breve inizieranno le Paralimpiadi - ha evidenziato -, mi auguro un giorno, non troppo lontano, di vedere sfilare i nostri atleti tutti insieme". Al termine Locatelli ha inaugurato la mostra itinerante Inclusion and Disability: The Solfagnano Charter "Nothing about us, without us", ispirata dal documento finale del primo G7 Inclusione e Disabilità del 2024. Il progetto, che toccherà nel corso dell'anno i Paesi G7, ha l'obiettivo di illustrare l'attuazione degli impegni sottoscritti attraverso dei pannelli che descrivono con fumetti e frasi di facile comprensione le otto priorità della Carta. La mostra è accessibile anche alle persone con disabilità visiva attraverso i QR Code. "La mostra - ha spiegato Locatelli - è un invito rivolto a tutti, Paesi, organizzazioni del terzo settore e mondo privato, ad unirsi in questo percorso, basato su principi e priorità, per lavorare insieme e costruire un mondo migliore".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario