Lo Voi a congresso Md, 'porto mio saluto e quello del plotone...'

ROMA, 13 MAR - "Porto il mio saluto personale e quello del plotone di…della Procura di Roma". Così ha iniziato il suo intervento di saluto il procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, al XXV congresso di Md che si è aperto oggi a Roma. Parole che richiamano quanto detto nei giorni scorsi dalla capo di gabinetto del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi e accolte con un applauso della platea. "Io credo che questo congresso, specie nel momento in cui ci troviamo, debba rappresentare un qualcosa in più rispetto a quanto noi abbiamo vissuto nell'associazionismo", ha aggiunto il capo dei pm della Capitale.

