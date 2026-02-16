Lo stragista di Bondi Beach per la prima volta davanti al Tribunale

ROMA, 16 FEB - Naveed Akram, l'attentatore armato di Bondi Beach, è comparso per la prima volta in videoconferenza davanti a un tribunale di Sydney, mentre un magistrato di alto rango ha prorogato le ordinanze di segretezza esistenti nel caso. Lo scrive l'emittente Abc. Il 24enne deve rispondere di 59 capi d'accusa, tra cui 15 omicidi e un attacco terroristico per la sparatoria avvenuta a dicembre. Sebbene il caso sia stato menzionato in tribunale a dicembre, questa è la prima volta che Akram è apparso sullo schermo dopo il suo arresto e ha parlato. Il padre di Akram, Sajid Akram, è stato ucciso dalla polizia durante la sparatoria a Bondi il 14 dicembre, avvenuta mentre si svolgeva un evento ebraico chiamato Chanukah by the Sea ad Archer Park. Quindici persone innocenti sono state uccise e decine sono rimaste ferite Indossando una tuta verde da detenuto e con le mani in grembo, Akram era seduto davanti a un tavolo e ha parlato solo quando il vice capo magistrato Sharon Freund gli ha chiesto se avesse sentito una discussione sulla proroga delle ordinanze di soppressione. "Sì", ha risposto. L'avvocato di Akram ha fatto visita al suo assistito in prigione: fuori dal tribunale, l'avvocato Ben Archbold ha detto che era troppo presto per dire quale difesa avrebbe presentato il suo cliente e che doveva ancora ricevere il fascicolo delle prove. Ha detto che il suo cliente, che si trova in custodia nella prigione di massima sicurezza di Goulburn, stava "bene, come ci si poteva aspettare". Il caso tornerà in tribunale ad aprile.