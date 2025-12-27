Lo sport traina l'economia a Rio de Janeiro, impatto da 108 milioni nel 2025

RIO DE JANEIRO, 27 DIC - Gli eventi sportivi hanno generato nel 2025 un impatto economico superiore a 108 milioni di euro (700 milioni di real) nello Stato di Rio de Janeiro, confermando lo sport come uno dei principali motori di crescita dell'economia dell'iconica metropoli brasiliana. Lo ha reso noto il governo statale, citando grandi appuntamenti internazionali ospitati come il torneo di tennis Rio Open, la Maratona di Rio e il Mondiale di surf della World Surf League (Wsl). Secondo i dati ufficiali, almeno 33,7 milioni di euro (220 milioni di real) sono stati investiti attraverso la Legge statale di incentivo allo sport, che consente alle imprese di destinare una quota di imposte a progetti sportivi. Il meccanismo ha favorito l'ampliamento del calendario e l'attrazione di competizioni di rilievo internazionale, con ricadute su turismo, occupazione e servizi. Il numero di eventi sportivi organizzati annualmente è passato da 90 nel 2023 a oltre 300 nel 2025, con un aumento del 230% in due anni. Un salto che, secondo l'esecutivo regionale, riflette una strategia mirata a consolidare Rio come polo sportivo permanente, oltre i grandi eventi occasionali. In una nota, il governatore Cláudio Castro ha sottolineato che gli investimenti nel settore "rafforzano il calendario sportivo e generano lavoro e reddito". "Investire nello sport significa investire nella crescita dello Stato e nelle opportunità per la popolazione", ha affermato.