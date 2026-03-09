Giornale di Brescia
Lo Russo, 'rafforzare programmi di cooperazione per pace e stabilità'

TORINO, 09 MAR - "La cooperazione internazionale è oggi uno degli strumenti più concreti per costruire stabilità, sviluppo e opportunità condivise tra territori. In un contesto internazionale reso particolarmente complesso dal moltiplicarsi dei conflitti e delle tensioni geopolitiche, rafforzare i programmi di cooperazione allo sviluppo significa contribuire alla costruzione di pace, alla stabilità delle aree più fragili e alla crescita delle comunità locali". Così il sindaco di Torino e vicepresidente Anci con delega alle Politiche comunitarie e internazionali, Stefano Lo Russo, intervenuto oggi al Consiglio nazionale per la Cooperazione allo sviluppo, presieduto dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, alla presenza del viceministro Edmondo Cirielli e del direttore dell'Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Marco Riccardo Gatti. "In questo quadro - ha sottolineato Lo Russo - il ruolo delle città è sempre più centrale: i Comuni italiani, attraverso le proprie competenze e le relazioni tra comunità locali, possono contribuire in modo significativo alla realizzazione di progetti di sviluppo sostenibile, inclusione e rafforzamento istituzionale nei Paesi partner". "Come Anci - ha ricordato Lo Russo - abbiamo ribadito l'importanza di valorizzare la cooperazione tra enti locali e di rafforzare i programmi che coinvolgono direttamente le amministrazioni comunali, che spesso rappresentano il livello istituzionale più vicino ai cittadini e alle comunità". Per il sindaco di Torino, "queste esperienze e capacità operative possono affiancarsi all'azione dello Stato e delle sue articolazioni istituzionali, contribuendo a costruire partenariati più solidi e a trasferire competenze amministrative, tecnologiche e gestionali ai territori partner".

TORINO

