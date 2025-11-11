Lo Russo, 'laurea di Mauro Glorioso è un esempio per tutti'

Giornale di Brescia
Mauro Glorioso lo studente reso invalido dalla bici lanciata ai murazzi si è laureato oggi in medicina nell’ aula magna delle Molinette. Torino 6 novembre 2025 ANSA/BRUNO BRIZZI Z02
TORINO, 11 NOV - Mauro Glorioso è "un esempio incredibile per tanti giovani, per tanti adulti. Un ragazzo d'oro, che era qua per studiare e che è rimasto vittima di un folle gesto. E, nonostante questa menomazione permanente che ha subito, ha comunque voluto continuare gli studi, si è laureato in medicina: davvero un modello. Alle volte si parla dei giovani sempre in maniera negativa, queste sono storie che toccano e scaldano il cuore". A dirlo, nella diretta radio del martedì, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, complimentandosi per la laurea del ragazzo rimasto tetraplegico in seguito al lancio di una bici dai Murazzi. "Ciascuno di noi - sottolinea - può solo lontanamente immaginare, se ci riesce, quale può essere il cambio di vita di un episodio di questo tipo. La giustizia ha fatto il suo corso, sono stati individuati i responsabili. C'è una grande questione sulle difficoltà che hanno i giovani in questo momento, però attenzione a non perdere di vista il fatto che questi sono episodi criminali. Dentro questa cornice noi dobbiamo comunque cercare di fare di tutto affinché questi episodi non capitino e lavorare su due livelli, quello della prevenzione e dell'educazione, di aiutare i ragazzi più in difficoltà, e quello dell'individuazione dei responsabili quando commettono reati, come è avvenuto in questo caso anche grazie all'uso delle telecamere".

