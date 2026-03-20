Lo Russo, il senso del Ramadan è andare all'essenzialità delle cose

TORINO, 20 MAR - "Il significato profondo del Ramadan è quello di andare all'essenzialità delle cose, guardarsi dentro, cercare di capire le cose che sono importanti. Siamo in una stagione della storia molto complicata, in cui è difficile trovare le coordinate e capire cosa sta succedendo e, allora, questo significato profondo che ha il Ramadan per tutte le persone di fede musulmana, assume un significato anche per coloro che non sono religiose e che, attraverso questo momento, hanno lo stimolo ad andare all'essenza delle cose. Perché oggi abbiamo tutti bisogno di ritrovare senso, equilibrio, umanità". A dirlo è il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che questa mattina ha partecipato alla cerimonia per la fine del periodo di digiuno per i musulmani. "Torino - ha sottolineato - ha nella sua storia la capacità di essere una città che viene vista come città in cui venire cercare condizioni di vita migliori. Lo è sempre stata e continuerà, auspichiamo, ad esserlo. In un tempo in cui troppo spesso prevalgono parole di odio e divisione - ha aggiunto il primo cittadino -, scegliamo di continuare a unire, a costruire dialogo, a tenere insieme le differenze. Accogliere e integrare richiede impegno, pazienza, responsabilità, ma è l'unica strada che permette davvero di crescere insieme". Lo Russo ha quindi ringraziato "la comunità musulmana per l'impegno quotidiano e per il contributo alla nostra città. Insieme - ha concluso - possiamo continuare a costruire una Torino più giusta, più solidale, più umana".