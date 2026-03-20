Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Lo Russo, il senso del Ramadan è andare all'essenzialità delle cose

AA

TORINO, 20 MAR - "Il significato profondo del Ramadan è quello di andare all'essenzialità delle cose, guardarsi dentro, cercare di capire le cose che sono importanti. Siamo in una stagione della storia molto complicata, in cui è difficile trovare le coordinate e capire cosa sta succedendo e, allora, questo significato profondo che ha il Ramadan per tutte le persone di fede musulmana, assume un significato anche per coloro che non sono religiose e che, attraverso questo momento, hanno lo stimolo ad andare all'essenza delle cose. Perché oggi abbiamo tutti bisogno di ritrovare senso, equilibrio, umanità". A dirlo è il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che questa mattina ha partecipato alla cerimonia per la fine del periodo di digiuno per i musulmani. "Torino - ha sottolineato - ha nella sua storia la capacità di essere una città che viene vista come città in cui venire cercare condizioni di vita migliori. Lo è sempre stata e continuerà, auspichiamo, ad esserlo. In un tempo in cui troppo spesso prevalgono parole di odio e divisione - ha aggiunto il primo cittadino -, scegliamo di continuare a unire, a costruire dialogo, a tenere insieme le differenze. Accogliere e integrare richiede impegno, pazienza, responsabilità, ma è l'unica strada che permette davvero di crescere insieme". Lo Russo ha quindi ringraziato "la comunità musulmana per l'impegno quotidiano e per il contributo alla nostra città. Insieme - ha concluso - possiamo continuare a costruire una Torino più giusta, più solidale, più umana".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario