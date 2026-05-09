Lo Russo, dopo le unioni civili guardiamo al matrimonio egualitario

TORINO, 09 MAG - "Le unioni civili sono state la tappa importante di un percorso, ma certamente non il traguardo. Dobbiamo guardare al matrimonio egualitario come un ulteriore punto che consente di incarnare pienamente i valori di cittadinanza e di eguaglianza che sono patrimonio dell'Unione Europea, di cui peraltro oggi celebriamo la festa". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, in occasione delle celebrazioni a Palazzo Civico dei dieci anni delle unioni civili, con una cerimonia istituzionale dedicata alle coppie che nel 2016 scelsero di unirsi civilmente. "La Torino che vogliamo - ha detto il primo cittadino - è una città che si impegna quotidianamente affinché tutte e tutte si sentano egualmente rappresentati ed è con questo spirito che ci prepariamo ad accogliere l'Europride il prossimo anno". "Oggi - ha dichiarato il sindaco - celebriamo le prime coppie che si sono unite civilmente a Torino grazie alla Legge Cirinnà e speriamo davvero che questo, come già avviene per le nozze d'oro, possa diventare un appuntamento fisso tra le celebrazioni istituzionali della Città". Per Lo Russo "è un giorno di gioia e di condivisione in cui celebriamo quello che fu un risultato importante, ma anche di lotta e di speranza, perché vogliamo guardare con ottimismo al futuro". L'appuntamento, dal titolo 'Torino, 10 anni di Unioni civili' organizzato in collaborazione con il servizio Lgbt della Città di Torino. È stato poi il momento delle foto ricordo con la consegna di una pergamena commemorativa come riconoscimento simbolico del percorso compiuto e del valore sociale delle unioni civili.