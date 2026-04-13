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Italia e Estero

Lo Russo, dichiarazioni di Trump contro il Papa sono inaccettabili

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TORINO, 13 APR - "Le dichiarazioni di Donald Trump nei confronti di Sua Santità Papa Leone XIV sono gravi e inaccettabili. In un momento segnato da forti tensioni internazionali, alimentare lo scontro con parole divisive è irresponsabile, soprattutto da parte di chi, con le proprie scelte politiche, ha contribuito a trascinarci nell'attuale clima di conflitto". A dirlo il sindaco di Torino e vicepresidente Anci con delega alle Politiche Comunitarie e Internazionali, Stefano Lo Russo. "Torino - aggiunge - esprime piena solidarietà al Papa e al suo impegno per la pace e il dialogo tra i popoli. Auspico che tutte le istituzioni e le forze politiche prendano con chiarezza le distanze da queste parole, riaffermando il rispetto e la centralità dei valori della convivenza e della pace".

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