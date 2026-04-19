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Lo Russo, a Torino non c'è spazio per aggressioni omofobe

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TORINO, 19 APR - "Desideriamo esprimere la solidarietà e la vicinanza della Città di Torino al volontario del Torino Pride vittima di un'aggressione omofoba. Episodi come questi sono inaccettabili e non devono trovare spazio nella nostra città, che lavora con impegno per il rispetto e la tutela dei diritti". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, commenta l'aggressione subita da un volontario del Torino Pride. "È questo lo spirito - spiega il sindaco - con cui sosteniamo il Festival Lovers e con cui ospiteremo l'Europride il prossimo anno. Quanto accaduto ci invita a a riflettere ancora una volta su quanto sia importante, come istituzioni, continuare a fare la nostra parte per educare al rispetto di tutte e tutti e per costruire una città senza discriminazioni, in cui ciascuno si senta ugualmente protetto, tutelato e rappresentato".

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