Lo psichiatra della famiglia del bosco, 'genitori sempre più lacerati'

PALMOLI, 29 GEN - "Il tempo del dolore si allunga. I genitori sono molto prostrati, sempre più lacerati da una separazione che, anche alla luce del documento diffuso ieri dal Garante nazionale per l'infanzia, appare sempre più incomprensibile". Così, all'ANSA, lo psicologo e neuropsichiatra Tonino Cantelmi, perito nominato dagli avvocati della 'famiglia del bosco' in vista della perizia sui genitori dei tre bambini allontanati a novembre scorso dal Tribunale dell'Aquila e trasferiti in una casa-famiglia. "Purtroppo i tempi tecnici della perizia non si accordano né con i bisogni dei bambini - prosegue lo specialista - né con i bisogni dei genitori". La perizia si terrà nella giornata di domani all'Aquila, molto probabilmente nello studio del perito nominato dal Tribunale, la psichiatra Simona Ceccoli. "Noi saremo presenti durante tutte le attività peritali - aggiunge ancora Cantelmi - per tutto il tempo necessario, poi faremo le nostre note al termine".

PALMOLI

