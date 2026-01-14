Lo abbandonano ferito al petto davanti a un ospedale e muore

MILANO, 14 GEN - Un uomo di circa 30, di cui non si conosce al momento l'identità in quanto non aveva con sé documenti, è morto stamani dopo essere stato lasciato da sconosciuti davanti all'ospedale di Magenta, in provincia di Milano, con una profonda ferita d'arma da taglio al petto. L'uomo è stato trasportato all'interno della struttura, dove è morto. Le indagini per ricostruire l'accaduto sono affidate ai carabinieri.