Livia Ottolenghi è la nuova presidente Ucei

ROMA, 15 FEB - Livia Ottolenghi è la nuova presidente dell'Ucei, dopo 9 anni di guida di Noemi Di Segni. Il consiglio dell'Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei) ha votato e eletto la neopresidente. "La nomina arriva al termine dei nove anni e mezzo di presidenza di Noemi Di Segni, che ha guidato l'Unione lungo un periodo particolarmente complesso e denso di cambiamenti per la vita dell'ebraismo italiano", si legge nella nota dell'Ucei. "Livia Ottolenghi, 63 anni, romana, sposata e madre di tre figli, professoressa di Odontoiatria presso Sapienza Università di Roma, da sempre attiva nelle istituzioni ebraiche: Asili, Scuole, Cer e Ucei. In questi anni - spiega l'Unione delle Comunità -, come assessore alla Scuola e all'Educazione, ha lavorato con esperti di pedagogia e formazione, interni ed esterni all'Ucei, nonché con i vertici e le istituzioni di riferimento, coordinando anche iniziative di empowerment giovanile. Ottolenghi, eletta in Consiglio con la lista Habait, è stata votata con maggioranza assoluta e un con progetto di governance ampia e rappresentativa di tutte le anime del consiglio".