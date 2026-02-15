Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Livia Ottolenghi è la nuova presidente Ucei

AA

ROMA, 15 FEB - Livia Ottolenghi è la nuova presidente dell'Ucei, dopo 9 anni di guida di Noemi Di Segni. Il consiglio dell'Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei) ha votato e eletto la neopresidente. "La nomina arriva al termine dei nove anni e mezzo di presidenza di Noemi Di Segni, che ha guidato l'Unione lungo un periodo particolarmente complesso e denso di cambiamenti per la vita dell'ebraismo italiano", si legge nella nota dell'Ucei. "Livia Ottolenghi, 63 anni, romana, sposata e madre di tre figli, professoressa di Odontoiatria presso Sapienza Università di Roma, da sempre attiva nelle istituzioni ebraiche: Asili, Scuole, Cer e Ucei. In questi anni - spiega l'Unione delle Comunità -, come assessore alla Scuola e all'Educazione, ha lavorato con esperti di pedagogia e formazione, interni ed esterni all'Ucei, nonché con i vertici e le istituzioni di riferimento, coordinando anche iniziative di empowerment giovanile. Ottolenghi, eletta in Consiglio con la lista Habait, è stata votata con maggioranza assoluta e un con progetto di governance ampia e rappresentativa di tutte le anime del consiglio".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario