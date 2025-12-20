Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Litiga con una donna e la investe per cercare di ucciderla a Milano, arrestato

AA

MILANO, 20 DIC - Aveva litigato con la donna con cui si trovava in albergo e lì aveva cominciato a insultarla. Poi l'aveva attesa in strada tra via Porpora e via Lulli, zona Nord ovest di Milano: a bordo della sua Mercedes bianca con tettuccio nero l'aveva investita con l'intenzione di ucciderla. Gli agenti della polizia locale di Milano hanno quindi eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentato omicidio nei confronti di un 25enne, nato a Treviglio (Bergamo). I fatti risalgono al 27 novembre scorso, alle 4 del mattino. La donna, dopo l'investimento, lo ha riconosciuto da un profilo social, così come il portiere dell'albergo: elementi grazie ai quali, con l'analisi delle immagini delle telecamere e di testimoni, l'uomo è stato riconosciuto anche come l'investitore. La donna, uruguaiana, è rimasta ferita a una gamba, con un prognosi di 25 giorni. Ieri l'uomo è stato rintracciato e arrestato.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario