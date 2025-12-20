Litiga con una donna e la investe per cercare di ucciderla a Milano, arrestato

MILANO, 20 DIC - Aveva litigato con la donna con cui si trovava in albergo e lì aveva cominciato a insultarla. Poi l'aveva attesa in strada tra via Porpora e via Lulli, zona Nord ovest di Milano: a bordo della sua Mercedes bianca con tettuccio nero l'aveva investita con l'intenzione di ucciderla. Gli agenti della polizia locale di Milano hanno quindi eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentato omicidio nei confronti di un 25enne, nato a Treviglio (Bergamo). I fatti risalgono al 27 novembre scorso, alle 4 del mattino. La donna, dopo l'investimento, lo ha riconosciuto da un profilo social, così come il portiere dell'albergo: elementi grazie ai quali, con l'analisi delle immagini delle telecamere e di testimoni, l'uomo è stato riconosciuto anche come l'investitore. La donna, uruguaiana, è rimasta ferita a una gamba, con un prognosi di 25 giorni. Ieri l'uomo è stato rintracciato e arrestato.