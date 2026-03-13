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Lite tra migranti nel Foggiano, un morto

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SAN SEVERO, 13 MAR - Un giovane migrante del Gambia è stato ucciso questo pomeriggio al termine di un violento litigio nel 'ghetto' l'Arena, alla periferia di San Severo, in provincia di Foggia. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata colpita con un martello da un altro ospite della struttura. Le ferite si sono rivelate mortali. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, insieme alle forze dell'ordine che hanno avviato indagini.

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