Lite tra giovani nel Padovano, due 23enni feriti con coltello

CASALSERUGO, 06 OTT - Due 23enni sono rimasti feriti, in maniera non grave, con armi da taglio, presumibilmente con coltello, nel corso di una lite tra giovani avvenuto questa notte nei pressi di un bar di Casalserugo (Padova). Ancora non chiarita la dinamica dei fatti e l'origine dell'aggressione che avrebbe visto contrapposti degli italiani con un gruppo di nordafricani. Le due vittime sono state medicate in ospedale e poi dimesse con una prognosi di 15 giorni. Le indagini sono state avviate dai carabinieri che stanno cercando di accertare il numero delle persone coinvolte e di arrivare alla loro identificazione. Sulla vicenda è intervenuta la capogruppo di Fi in Consiglio regionale Veneto, ed ex sindaca di Casalserugo, Elisa Venturini secondo la quale "non è accettabile che oggi le famiglie debbano avere paura di mandare fuori i propri figli con il timore che possano subire aggressioni gravissime come quella accaduta la scorsa notte. I ragazzi - riferisce - sono stati accoltellati mentre cercavano di intervenire per mettere fine a un battibecco e riportare la calma. Queste baby gang, composte da persone che compiono atti criminali, - precisa - devono essere fermate. Le istituzioni e le forze dell'ordine devono intervenire, e le forze dell'ordine vanno sostenute e non contestate".

