Lite sul bus e coltellate a scuola, tre studenti in carcere, due sono minori

MILANO, 21 MAR - Sono accusati di aver accoltellato uno studente 18enne nel cortile di una scuola a Sesto San Giovanni (Milano), a causa di una lite che avevano avuto il giorno prima a bordo di un autobus. Per questo, un quindicenne, con altri, aveva organizzato una spedizione punitiva che aveva portato al ferimento del 18enne che aveva avuto 30 giorni di prognosi di guarigione per una coltellata all'addome. La compagnia dei carabinieri di Sesto San Giovanni ha quindi eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre egiziani di 19, 16 e 15 anni ritenuti responsabili, a vario titolo dei reati di tentato omicidio, porto abusivo di arma da taglio e violenza privata, aggravati. L'accoltellamento era avvenuto il 17 dicembre del 2025 all'interno del cortile di un istituto scolastico di Sesto San Giovanni, ai danni del 18enne, anch'egli egiziano. Le indagini, condotte dalla sezione operativa del Nucleo radiomobile di Sesto San Giovanni e coordinate dai pm della Procura di Monza e della Procura per i Minorenni di Milano, attraverso il web, intercettazioni telefoniche, analisi dei tabulati telefonici, acquisizione e analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza oltre alle numerose testimonianze, hanno ricostruito la dinamica del fatto. L'aggressione è riconducibile alla lite il giorno precedente sul bus tra studenti della stessa scuola. Il 15enne avrebbe organizzato una vera e propria azione punitiva con un agguato ai danni della vittima, sorpresa al termine delle lezioni e impossibilitata a difendersi per la superiorità numerica degli aggressori. Il 19enne arrestato aveva colpito la vittima con un'arma da taglio all'addome, provocandogli ferite giudicate guaribili in 30 giorni. Dalle indagini è emerso che potrebbe essere stato errore di persona e che l'obiettivo, forse, era un altro. Uno dei destinatari della misura, tuttora ricercato, è risultato attualmente reperibile all'estero.