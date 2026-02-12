Lite per il passaggio sul marciapiede, accoltellato un uomo

GENOVA, 12 FEB - Una banale lite per il passaggio sul marciapiede tra un pedone e una persona su un monopattino è sfociato in una violenta aggressione. L'uomo sul monopattino avrebbe accoltellato al braccio il pedone. E' successo a Savona. Le informazioni sono ancora frammentarie ma da quanto appreso l'uomo in monopattino sarebbe fuggito. Sul posto si sono recati immediatamente Polizia di Stato e soccorritori. La vittima è stata trasferita in codice rosso all'ospedale di Savona.