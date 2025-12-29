Giornale di Brescia
Lite in un Cara nel Padovano, un giovane ferito al torace

VENEZIA, 29 DIC - I Carabinieri di Piove di Sacco (Padova) hanno tratto in arresto un cittadino bengalese di 22 anni, ritenuto responsabile di una violenta aggressione a colpi di coltello avvenuta all'interno del centro di accoglienza per richiedenti asilo di Terrassa Padovana. Secondo quanto ricostruito dai militari, l'episodio è scaturito da un diverbio per futili motivi tra due ospiti della struttura. La lite è rapidamente degenerata: l'aggressore ha impugnato un coltello colpendo il rivale al torace. L'allarme è scattato immediatamente, permettendo il tempestivo intervento delle pattuglie dell'Arma, che hanno bloccato il presunto aggressore. Il ferito, anch'egli cittadino bengalese, 26enne, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato all'Ospedale di Padova, dove si trova attualmente ricoverato, non in pericolo di vita. L'aggressore è stato tratto in arresto per minacce e lesioni personali aggravate. Su disposizione della Procura della Repubblica di Padova, è stato temporaneamente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in un altro centro di accoglienza della provincia, in attesa dell'udienza di convalida davanti al Gip.

VENEZIA

