Lite in strada tra due coppie a Milano, grave una donna

MILANO, 14 DIC - Una donna di 47 anni è rimasta ferita questa sera in centro a Milano durante una lite avvenuta, secondo le prime informazioni, tra due coppie di cinesi. Le sue condizioni sono gravi. E' accaduto alle 21.15 in via Pucci, di fronte alla sede della Croce Rossa Italiana, che di sera non è presidiata, e nelle vicinanze della sede Rai di Milano. Sul posto i soccorritori del 118 l'hanno stabilizzata e trasportata all'ospedale con un severo trauma facciale e cranico. Le indagini sono in corso da parte della Polizia.